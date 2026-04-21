Grosso, addio al Sassuolo? Aquilani alla finestra. Sarri e Italiano aspettano: gli scenari delle panchine

Ragionamenti in corso per il futuro di Palladino e Italiano: il primo ha risollevato i bergamaschi dopo il periodo di crisi con Juric e ora vuole completare la rinascita con la finale di Coppa Italia; mentre il secondo è entrato nel mirino dei tifosi per le dichiarazioni post-Juve ("stagione praticamente finita"), è corteggiato da diversi club e potrebbe anche chiudere il ciclo rossoblù dopo due stagioni. In quel caso, anche il "solito" Grosso è nella lista dei bolognesi.