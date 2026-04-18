Manovre nerazzurre

Inter, sogno Palestra: l'esterno ha stregato San Siro. E quel messaggio sussurrato da Thuram...

Marco Palestra incanta contro l'Inter: prestazione da urlo a San Siro e l'abbraccio con Thuram che sa di mercato

18 Apr 2026 - 16:30
videovideo

Prima a destra, nel suo ruolo naturale. Poi a sinistra, da adattato. Su entrambe le fasce Marco Palestra ha fatto vedere tutto il repertorio anche a San Siro, davanti a quei tifosi che vorrebbero vederlo in maglia nerazzurra - dell'Inter e non dell'Atalanta, ovviamente - la prossima stagione. Nonostante lo 0-3 del suo Cagliari, l'esterno è stato promosso da tutti i giornali e non solo (noi gli abbiamo assegnato un bel 7) mostrando capacità di danzare nello stretto nonostante i 186 cm, accelerazione, falcata e voglia di puntare l'avversario: chiedere a Dimarco, che ha faticato quasi tutto il primo tempo, e Dumfries.

Palestra al posto di Dumfries?

 E proprio il futuro dell'olandese potrebbe incrociarsi con quello di Palestra. Se Dumfries a fine stagione lasciasse l'Inter, c'è una clausola da 25 milioni di euro che si attiva ogni luglio, il nome preferito in casa nerazzurra per sostituirlo è proprio quello del classe 2005. Ma bisognerebbe bussare alla porta dell'Atalanta, poiché è la Dea ad avere la proprietà del cartellino e lo aveva mandato a Cagliari per fare esperienza. Trentadue partite, un gol e quattro assist dopo si può dire che la doppia scommessa è stata vinta: Pisacane ha reso l'esterno un fattore determinante per la manovra, Palladino ha già detto di volerlo allenare l'anno prossimo.

Cosa ha detto Thuram a Palestra?

 C'è chi giura che il valore di Palestra sia già salito ben oltre i 30 milioni, forse 40, forse addirittura 50. A questi prezzi o resta a Bergamo o è più probabile, in caso di cessione, una partenza con destinazione Premier League. Intanto Marcus Thuram ha fatto la sua mossa proprio ieri: al momento del cambio, il francese si è diretto verso la panchina nerazzurra non prima di abbracciare Palestra e dirgli qualcosa nell'orecchio. "Gli ho detto di continuare così, perché è un giocatore forte" ha detto il 9 interista e chissà che non abbia aggiunto "ti aspettiamo a Milano...".

A fine partita anche Chivu ha detto qualcosa a Palestra: uno scambio veloce, uno sguardo d'intesa col sorriso del tecnico interista mentre l'esterno era ancora deluso dalla sconfitta. Ma, in questo caso, non sappiamo cosa si sono detti i due.

I giornali sportivi: sabato 18 aprile 2026

1 di 25
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

palestra
calciomercato inter
marcus thuram
dumfries

Ultimi video

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

I più visti di Inter

DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

Inter, Bastoni al Barça finanzia il doppio colpo in difesa. Calha da mentore per Stankovic e poi addio

Inter, ipotesi Fort nell'affare Bastoni: prime chiacchiere col Barcellona, lo scenario

 Cristian Chivu

Inter, è Chivu il futuro: si studia un nuovo contratto. Ingaggio da top e un mercato su misura

Giulini e gli incroci nerazzurri: "Rimpianto Pio, poteva giocare con noi. Palestra? Può fare come Barella"

Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:27
Prima avversario e poi acquisto? Lucumì osservato speciale in Juve-Bologna
12:36
Milan, Allegri: "La società ha lavorato molto bene sul mercato, è una buona base"
12:36
Allegri-Nazionale? "Tanti cambiamenti non sono stati nel mio Dna"
12:07
Lazio, colpo Pedraza: lo spagnolo annuncia l'addio al Villarreal
11:11
Juventus, i colpi a centrocampo finanziati dalle cessioni: chi andrà via