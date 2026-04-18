Inter, sogno Palestra: l'esterno ha stregato San Siro. E quel messaggio sussurrato da Thuram...

C'è chi giura che il valore di Palestra sia già salito ben oltre i 30 milioni, forse 40, forse addirittura 50. A questi prezzi o resta a Bergamo o è più probabile, in caso di cessione, una partenza con destinazione Premier League. Intanto Marcus Thuram ha fatto la sua mossa proprio ieri: al momento del cambio, il francese si è diretto verso la panchina nerazzurra non prima di abbracciare Palestra e dirgli qualcosa nell'orecchio. "Gli ho detto di continuare così, perché è un giocatore forte" ha detto il 9 interista e chissà che non abbia aggiunto "ti aspettiamo a Milano...".