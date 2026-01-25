Clamoroso Lazio, blocca Romagnoli: "Mai sul mercato, resterà"

Comunicato ufficiale della Lazio su Alessio Romagnoli, che era diretto all'Al Sadd di Roberto Mancini: "La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.