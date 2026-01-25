Clamoroso Lazio, blocca Romagnoli: "Mai sul mercato, resterà"
Romagnoli (Lazio) squalificato due giornate © IPA
Comunicato ufficiale della Lazio su Alessio Romagnoli, che era diretto all'Al Sadd di Roberto Mancini: "La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.
Romagnoli aveva già salutato i tifosi dopo la partita di ieri contro il Lecce, per lui l'Al Sadd aveva offerto alla Lazio 7,5 milioni di euro (più uno di bonus) e un triennale da 6 milioni l'anno al difensore.