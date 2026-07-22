MANOVRE BIANCONERE

Juve-Vlahovic: prove di rinnovo, ma c'è molta distanza. E Carnevali non molla Kolo Muani

Distanza di circa 6 milioni tra Vlahovic e la Juve

22 Lug 2026 - 09:53
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Vlahovic e la Juventus hanno iniziato a parlarsi. Un passo avanti importante, significativo, dopo mesi di silenzio che avevano quasi portato alla consapevolezza di non poter aprire alcun dialogo sul rinnovo dell'attaccante serbo. Da qualche giorno il disgelo tra le parti, anche se la distanza tra le richieste del giocatore e l'offerta del club bianconero è ancora tanta. 

Le cifre

 La proposta della Juventus è chiara: massimo 6 milioni di ingaggio e altri 4-5 di commissioni alla firma. Vlahovic, dal canto suo, chiede 7 milioni di stipendio annuale e il doppio per la firma (circa 9 milioni). Una distanza evidente, che potrebbe non essere colmata, ma che può anche essere utilizzata dalle parti come punto di partenza per arrivare a un compromesso e trovare un accordo che renda tutti soddisfatti. 

Kolo Muani e...

 Vista la distanza con Vlahovic, la Juve fa bene a guardarsi intorno e dedica gran parte delle sue attenzioni a Kolo Muani: l'attaccante francese e i bianconeri si desiderano, ma per fare questo matrimonio bisognerà sfondare il muro del Psg, che ha già declinato tre offerte della Juve e non ha intenzione di scendere sotto la richiesta iniziale di 50 milioni. Le prime alternative sono Sorloth e Balogun, con cui Carnevali tiene vivi i contatti, oltre che Mateta e Zirkzee

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