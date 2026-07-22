Juve-Vlahovic: prove di rinnovo, ma c'è molta distanza. E Carnevali non molla Kolo Muani

Vista la distanza con Vlahovic, la Juve fa bene a guardarsi intorno e dedica gran parte delle sue attenzioni a Kolo Muani: l'attaccante francese e i bianconeri si desiderano, ma per fare questo matrimonio bisognerà sfondare il muro del Psg, che ha già declinato tre offerte della Juve e non ha intenzione di scendere sotto la richiesta iniziale di 50 milioni. Le prime alternative sono Sorloth e Balogun, con cui Carnevali tiene vivi i contatti, oltre che Mateta e Zirkzee.