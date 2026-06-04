Vlahovic, la frase che ha fatto infuriare la Juve: "Perché dovrei essere pagato come David?"

La rottura definitiva si è consumata nel giorno della festa della Repubblica, il resto è storia di queste ultime ore. La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus é finita per il mancato accordo sullo stipendio, ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso bianconero sarebbe una frase pronunciata dallo stesso attaccante serbo. "Ma perché dovrei essere pagato come David?", avrebbe detto Vlahovic come riportato da Tuttosport. In soldoni, quei 6 milioni di euro garantiti al canadese per portarlo a Torino la scorsa estate e che sarebbero stati la base del nuovo ingaggio dell'ex viola. Pochi, troppo pochi, per DV9, che avrebbe rifiutato la proposta con sarcasmo rimanendo fermo sugli 8 milioni richiesti fin dall'inizio. Un sarcasmo non piaciuto alla dirigenza juventina, che ha messo la parola fine sulla trattativa, senza più provare a rilanciare. Prendere o lasciare, e Vlahovic ha lasciato.