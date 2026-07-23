Napoli, il ds Manna: "Anguissa? Giocatore su cui club punta e riparte"

Anguissa è un giocatore importante, ha un contratto, non vedo necessità per negoziare, poi ne parleremo, ma non è in uscita. Insieme a lui decideremo, è un giocatore fondamentale, l'anno scorso è mancato più di 3 mesi e all'inizio era stato determinante. E' uno su cui il Napoli punta e riparte, è in scadenza sì, ma capiremo la sua volontà e la direzione. Lui è intelligente, molto, non credo ci saranno problemi. Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. Milinkovic? L'allenatore sceglierà la gerarchie e poi vedremo". Così Giovanni Manna, ds del Napoli, in conferenza parlando dei temi relativi al mercato.