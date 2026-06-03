Vlahovic, addio Juve: non rinnoverà il contratto

Dusan Vlahovic lascia la Juventus. L'attaccante serbo, che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa, non rinnoverà il contratto con i bianconeri in scadenza il 30 giugno.
Raggiungere un'intesa non era facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare (8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma) ma assai diverse dall'offerta dell'ad Comolli: 6 milioni più bonus. Risultato? Niente firma sul rinnovo e ora il nome dell'attaccante è sui taccuini dei club di mezza Europa: dal Napoli (dove ritroverebbe Allegri) fino a Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle. Tutti sono pronti a rilanciare e a soddisfare le richieste economiche dell'ormai ex numero 9 bianconero.
La pista che porta ai partenopei non è comunque facile: anche in questo caso Vlahovic dovrà fare qualche sacrificio, perché la cifra richiesta alla Juventus è troppo alta anche per gli azzurri. E allora ecco che la destinazione straniera si fa più concreta. E d'altronde, comunque la si voglia vedere, un Vlahovic a zero è un buon affare per tutti. Per tutti tranne che per la Juve.