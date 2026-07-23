Juve, Spalletti perde la pazienza: "Cambiate passo. Io resto, ma molti di voi andranno via"

Negli ultimi giorni la misura è colma e nello spogliatoio è andato in scena un vero e proprio faccia a faccia shock. Spalletti non s'è trattenuto e ha sparato ad alzo zero davanti alla squadra: "Ragazzi, cambiate passo! Io resterò qui, ma molti di voi andranno via!" Un messaggio chiarissimo, diretto al cuore di chi sa già che entro fine agosto dovrà trovarsi un'altra sistemazione. Parole che hanno gelato diversi elementi della rosa, ma che riflettono l'ansia da prestazione di un tecnico artigiano che fa del lavoro quotidiano il suo dogma e che oggi, a un mese dal debutto in campionato contro il Frosinone (23 agosto), si trova a gestire una Juventus virtuale.