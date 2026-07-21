MANOVRE BIANCONERE

Juventus, per l'attacco torna di moda Zirkzee

I bianconeri sondano il vecchio pallino olandese per un affare più conveniente di Kolo Muani

21 Lug 2026 - 08:57
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All'inizio era stato Thiago Motta a volerlo portare a Torino, ma il nome di Joshua Zirkzee non è mai sparito dai radar della Juventus. Soprattutto di questi tempi, con il Psg che non apre alla cessione di Kolo Muani, se non alle sue pretenziose richieste (50 milioni di euro), e con Ekhator già fermo ai box. Così, Carnevali e Massara sono tornati sull'attaccante olandese del Manchester United, ma con un importante passato al Bologna. Cercando di capire la disponibilità del giocatore a tornare in Italia e le condizioni dei Red Devils, dove, bisogna ricordarlo, non è che siano rimasti entusiasti delle prestazioni offerte dal suo arrivo in Premier League.

Sulla carta, Zirkzee viene valutato attorno ai 35-40 milioni di euro e in Inghilterra sembrerebbero disponibili anche alla formula del prestito, meglio se con obbligo di riscatto. Quanto allo stipendio, l'ex Bayern Monaco guadagna 4 milioni di euro, cifra che rientra nei nuovi parametri bianconeri. Meno di David (6) e dello stesso Kolo Muani nel caso arrivasse la fumata bianca (5). Insomma, un buon affare pronto per essere regalato a Spalletti.

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