Juventus, per l'attacco torna di moda Zirkzee

All'inizio era stato Thiago Motta a volerlo portare a Torino, ma il nome di Joshua Zirkzee non è mai sparito dai radar della Juventus. Soprattutto di questi tempi, con il Psg che non apre alla cessione di Kolo Muani, se non alle sue pretenziose richieste (50 milioni di euro), e con Ekhator già fermo ai box. Così, Carnevali e Massara sono tornati sull'attaccante olandese del Manchester United, ma con un importante passato al Bologna. Cercando di capire la disponibilità del giocatore a tornare in Italia e le condizioni dei Red Devils, dove, bisogna ricordarlo, non è che siano rimasti entusiasti delle prestazioni offerte dal suo arrivo in Premier League.