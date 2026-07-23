Napoli, il ds Manna: "De Bruyne fa parte del progetto"

"De Bruyne? Non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per due anni più un'opzione, l'anno scorso s'è fatto male, fino a quando c'era è stato utile, non vedo necessità per dire cosa deciderà. Quando firmano firmano, poi la società decide cosa si fa. Kevin è del Napoli, il mister non ha parlato con nessun giocatore prima, quando arriverà si metterà a disposizione come tutti". Così Giovanni Manna, ds del Napoli, in conferenza parlando dei temi relativi al mercato. "Ha avuto un anno complicato, è stato un investimento importante per termini economici e di appeal, ha reso meno per problemi ma è un campione e non vedo aspetti negativi. Ci portiamo dietro degli strascichi, sicuramente non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, non c'è problema. Fa parte del progetto, non c'è niente da decidere", ha sottolineato Manna.