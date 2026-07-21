Juve, il Galatasaray fa sul serio per Bremer: pronto l'assalto al brasiliano

Juve, vacanze terminate per Yildiz: il turco è tornato alla Continassa
© X Juventus
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Sirene turche per Glaison Bremer. Il difensore della Juventus sta subendo un corteggiamento serratissimo da parte del Galatasaray, pronto a fare follie per portarlo via da Torino. Per ora non c'è ancora stato un contatto tra i due club, ma degli emissari del club di Istanbul avrebbero già messo sul tavolo delle entourage del giocatore la loro proposta: 8 milioni di euro all'anno, due in più di quelli che Bremer guadagna attualmente.
L'offerta monstre ha sgretolato le certezze del centrale bianconero che, dopo un periodo di riflessioni, sembrava aver deciso di voler continuare a Torino. La ricca corte del Galatasaray ha rimescolato le carte: davanti a certe cifre Gleison non avrebbe chiuso, come era successo qualche settimana fa, alla possibilità di trasferirsi in Turchia. La Juve, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del brasiliano ma a fronte di un'offerta congrua potrebbe valutare l'addio. Bremer ha un clausola da 58 milioni valida fino al 10 agosto e viene difficile pensare che la Juve possa scendere di molto da questa valutazione.
Il Gala dunque, oltre all'ingaggio faraonico, dovrebbe mettere sul piatto almeno una cinquantina di milioni per far tentennare Giovanni Carnevali. Uno scenario che, secondo quanto filtra dalla Turchia, sarebbe molto meno improbabile di quanto possa sembrare. I tifosi del Gala infatti stanno chiedendo a gran voce un colpo per rispondere ai big acquisti dai rivali, Besiktas e Fenerbahçe che, rispettivamente, in questo mercato hanno preso Kokcu dal Benfica e Trossard dall'Arsenal (e sognano Salah), Greenwood dal Marsiglia e Ake dal Man City.
E allora l'assalto per Bremer del Galatasaray sarebbe imminente, anche perché il campionato turco inizierà tra tre settimane circa. Il tempo stringe e dunque l’offerta che il club sta studiando sarebbe già abbastanza vicina alle richieste dei bianconeri: 40 milioni più 5 di bonus con la possibilità anche di alzare la parte variabile per tentare la Juve. Pista da seguire con grande attenzione.
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