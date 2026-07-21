Juve, il Galatasaray fa sul serio per Bremer: pronto l'assalto al brasiliano

Il Gala dunque, oltre all'ingaggio faraonico, dovrebbe mettere sul piatto almeno una cinquantina di milioni per far tentennare Giovanni Carnevali. Uno scenario che, secondo quanto filtra dalla Turchia, sarebbe molto meno improbabile di quanto possa sembrare. I tifosi del Gala infatti stanno chiedendo a gran voce un colpo per rispondere ai big acquisti dai rivali, Besiktas e Fenerbahçe che, rispettivamente, in questo mercato hanno preso Kokcu dal Benfica e Trossard dall'Arsenal (e sognano Salah), Greenwood dal Marsiglia e Ake dal Man City.