Napoli-McTominay, prove di rinnovo: quando arrivano gli agenti

Il legame tra Scott McTominay e il Napoli è destinato a diventare ancora più solido. Il centrocampista scozzese, che sotto l'ombra del Vesuvio ha trovato una dimensione ideale e un feeling straordinario con l'ambiente, è al centro delle strategie future del club. Sebbene l'attuale scadenza sia fissata al 2028, la società ha già espresso la chiara intenzione di blindare il proprio gioiello con un prolungamento del contratto. Il mese di marzo si preannuncia dunque decisivo: nelle prossime settimane è atteso in città l’entourage del giocatore per dare il via ai dialoghi ufficiali. Un incontro fondamentale per mettere nero su bianco la volontà comune di proseguire insieme questo percorso vincente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.