Juve, Tonali nel mirino di tante big: Beppe Riso vola in Inghilterra

Sandro Tonali uomo copertina del mercato. Beppe Riso avvistato in Inghilterra: Arsenal e Manchester United pronti alla follia per il centrocampista

06 Mar 2026 - 14:04

Il futuro di Sandro Tonali si infiamma e i segnali che arrivano dall'Inghilterra parlano chiaro. La presenza dell'agente Beppe Riso sulle tribune del Falmer Stadium per Brighton-Arsenal non è passata inosservata: il centrocampista lodigiano, protagonista di un biennio straordinario in Premier League, è l'oggetto del desiderio dei top club mondiali. Nonostante il sogno della Juventus di riportarlo in Italia, la strada sembra tracciata verso un altro trasferimento record sulla scia di quanto fatto da Donnarumma. Il Newcastle fa muro e valuta il suo pilastro 100 milioni di euro, ma la pressione delle big è altissima: l'Arsenal di Andrea Berta è pronto a un nuovo assalto dopo il tentativo di febbraio, mentre il Manchester United vede in lui l'erede ideale di Casemiro. Tra Champions League e l'obiettivo Mondiale con l'Italia, i prossimi mesi saranno decisivi per definire il destino del "box-to-box" azzurro. Lo scrive Tuttosport.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Prima l'azzurro, poi una big: Inter, Juve e Napoli su Palestra, ma occhio alla Premier

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Sogno Tonali, occasione Goretzka: le big di Serie A studiano il colpo a centrocampo

Juventus, fra Osimhen e...Vlahovic, chance riaperte per il rinnovo. Per l'estate assalto-bis a Kolo Muani

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:04
Juve, Tonali nel mirino di tante big: Beppe Riso vola in Inghilterra
10:05
Napoli-McTominay, prove di rinnovo: quando arrivano gli agenti
09:22
Boga-Juve, missione riscatto: il piano per blindarlo dal Nizza
08:02
Marocco, Regragui esonerato: Mohamed Ouahbi è il nuovo ct
20:26
Inter, in cantiere i rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto