Juve, Tonali nel mirino di tante big: Beppe Riso vola in Inghilterra

Il futuro di Sandro Tonali si infiamma e i segnali che arrivano dall'Inghilterra parlano chiaro. La presenza dell'agente Beppe Riso sulle tribune del Falmer Stadium per Brighton-Arsenal non è passata inosservata: il centrocampista lodigiano, protagonista di un biennio straordinario in Premier League, è l'oggetto del desiderio dei top club mondiali. Nonostante il sogno della Juventus di riportarlo in Italia, la strada sembra tracciata verso un altro trasferimento record sulla scia di quanto fatto da Donnarumma. Il Newcastle fa muro e valuta il suo pilastro 100 milioni di euro, ma la pressione delle big è altissima: l'Arsenal di Andrea Berta è pronto a un nuovo assalto dopo il tentativo di febbraio, mentre il Manchester United vede in lui l'erede ideale di Casemiro. Tra Champions League e l'obiettivo Mondiale con l'Italia, i prossimi mesi saranno decisivi per definire il destino del "box-to-box" azzurro. Lo scrive Tuttosport.