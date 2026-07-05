Natali infiamma il mercato: Brighton, Napoli e Cagliari sul talento 18enne

Anche il Brighton si è unito alla corsa per Andrea Natali, promettente difensore centrale azzurro di proprietà del Bayer Leverkusen. Figlio d'arte, il classe 2008 ha ben impressionato nell'ultima stagione passata in prestito all'Az Alkmar, dove ha giocato nella squadra giovanile. Ora per lui potrebbe prospettarsi un ritorno in Italia: Napoli e Cagliari hanno chiesto informazioni. Chiaramente i progetti prospettati dalle due società sono quasi agli antipodi: da un lato i sardi, dove Natali potrebbe essere protagonista, dall'altro gli azzurri con cui farebbe parte delle rotazioni e avrebbe la possibilità di giocare la Champions League. Occhio come detto anche al Brighton che si è inserito nelle ultime ore. Il club inglese è sempre molto attento ai giovani talenti e avrebbe messo Natali nel mirino. Il ragazzo al momento è impegnato all'Europeo di categoria con l'Under19 dell'Italia, probabile che ogni decisione sul futuro venga rimandata al termine della competizione. Situazione da monitorare.