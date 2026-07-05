Juve, Lucumí non chiude: "Non è il momento ma..."

05 Lug 2026 - 11:50
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© italyphotopress

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La testa è per forza di cose sul Mondiale ma Jhon Lucumí non si è sottratto alle domande del futuro. Il difensore colombiano si giocherà i quarti di finale contro la Svizzera, intanto però il mercato si muove intorno a lui. Nel suo contratto col Bologna c'è una clausola rescissoria da 28 milioni di euro e la Juve si è informata su di lui. Il 28enne ha parlato così alla Gazzetta dello Sport delle voci su un suo possibile trasferimento a Torino: ""In Ita­lia si parla di me in chiave mer­cato? (sor­ride) Io ora sono al Mon­diale… Se ho sentito della Juve su di me? Non è il momento di toc­care certe questioni. Dav­vero voglio dedi­carmi solo alla Colombia. Quando tornerò in Italia parleremo di tutto con calma".

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