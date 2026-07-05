Torino, il portiere Gill: "Toro grande club, ne parleranno"

Orlando Gill è una delle rivelazioni del Mondiale, il portiere classe 2000 ha stupito tutti con il suo Paraguay eliminato agli ottavi di finale dalla Francia dopo la sconfitta per 1-0. L'estremo difensore è stato accostato all'Italia e al Torino: "Perché no? E' tra i grandi club di questo paese - ha dichiarato il diretto interessato a Sky sulle voci di mercato - ma decideranno loro, analizzeranno l'offerta e tutto". Ora per Gill è tempo di vacanze: "Adesso mi prendo un periodo di riposo, poi vedremo: succeda ciò che Dio vuole" ha aggiunto il portiere del San Lorenzo.