Dall'Inghilterra: Tudor già a rischio esonero al Tottenham

04 Mar 2026 - 17:05
Tornato in panchina al Tottenham dopo l'addio alla Juventus risalente allo scorso ottobre, Igor Tudor non se la sta passando bene nemmeno in Premier League. Dal suo arrivo infatti, gli Spurs hanno perso due partite di fila contro Arsenal e Fulham: il match con il Crystal Palace in programma gioved' sera diventa cruciale. Anche perché il club londinese ha solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Cruciale per la classifica ma anche per il futuro dello stesso tecnico croato visto che secondo alcuni media inglesi lo stesso Tudor sarebbe già in bilico.

