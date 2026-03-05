Juventus e Milan duellano per Alajbegovic: chi è il nuovo Wirtz che sfida Yildiz

A diciott'anni appena compiuti, Kerim Alajbegovic ha già smesso di essere un semplice prospetto per diventare il nuovo "terremoto" del calciomercato europeo. Il gioiellino classe 2007, che per strappi e precocità ricorda da vicino l'impatto avuto da Kenan Yildiz, sta vivendo una stagione da sogno al Salisburgo, dove è approdato dal Bayer Leverkusen per una cifra che oggi appare un affare d'altri tempi. Ambidestro naturale e capace di agire come un vero e proprio "regista d'attacco" sulla fascia sinistra, Alajbegovic unisce la visione di gioco di un veterano alla sfrontatezza nel dribbling, doti che lo hanno già reso il marcatore più giovane nella storia della Bosnia-Erzegovina. Con 11 reti all'attivo e una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, il talento nato in Germania è finito nel mirino della Juventus e del Milan, pronti a sfidare la concorrenza del Bayern Monaco e la clausola di "recompra" che il Leverkusen è pronto a esercitare per non farsi scappare il nuovo Wirtz.