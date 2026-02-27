Juventus, Vlahovic torna in campo: rientro previsto settimana prossima
L'attaccante serbo è fermo da fine novembre a causa di una lesione dell'adduttore lungo di sinistra
Dusan Vlahovic è pronto a tornare in campo. Dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra subita a fine novembre, per la quale è stata necessaria anche un'operazione, l'attaccante bianconero si avvicina al rientro in campo. Infatti, settimana prossima Vlahovic sarà nuovamente in gruppo con la squadra: i carichi di lavoro verranno gestiti, ma l'obiettivo è quello di averlo al meglio per il rush finale.
L'uomo in più per la Champions
Con l'arrivo in panchina di Spalletti, anche il centravanti serbo sembrava rinato, salvo poi doversi fermare per infortunio nella gara con il Cagliari. Con poco più di due mesi ancora a disposizione, la Juventus spera di trovare in Vlahovic l'uomo in più per la corsa al quarto posto, che a oggi dista 4 lunghezze e vede nella sfida di domenica sera con la Roma già un momento cruciale. Nonostante il contratto in scadenza, Spalletti si fida ciecamente del numero 9 serbo tanto da considerarlo un'arma in più per il finale di stagione. Anche dai suoi gol passeranno le speranze di rimonta della Juventus, che avrà una sola gara a settimana da qui fino alla fine della stagione. L'obiettivo è comune: i bianconeri vogliono centrare la Champions, mentre Vlahovic vuole chiudere al meglio la propria parentesi bianconera. A oggi, infatti, il contratto che lo lega alla Juventus è in scadenza e ancora non è ben chiaro quale sarà il suo futuro. Nelle ultime ore, però, sembra essersi riaperto uno spiraglio per il rinnovo, che, se ci sarà, sarà a cifre molto meno elevate rispetto a quelle percepite ora.