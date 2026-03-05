Juve, Spalletti pone una condizione sul rinnovo di contratto

Luciano Spalletti e la dirigenza della Juventus sono al lavoro per blindare un legame che va oltre la semplice scadenza burocratica del contratto: il tecnico toscano non fa una questione di durata o cifre, ma ha messo sul tavolo una condizione ritenuta imprescindibile, ovvero la centralità assoluta nelle strategie di mercato. Per alzare l'asticella e tornare a competere ai massimi livelli, Spalletti ha chiesto 4-5 innesti di qualità superiore, profili "da Juve" capaci di cambiare marcia da subito. Ogni mossa, però, resta inevitabilmente legata al verdetto del campo: è l'accesso alla prossima Champions League lo spartiacque economico che stabilirà quanto profondo potrà essere l'assalto ai grandi obiettivi della prossima estate. Lo scrive Tuttosport.