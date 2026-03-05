Il Flamengo ha scelto Jardim: è il nuovo allenatore fino a dicembre 2027

"Il Clube de Regatas do Flamengo informa che l'allenatore Leonardo Jardim ha firmato il contratto nel pomeriggio di mercoledì. Il legame del tecnico con il Rubro-Negro è valido fino a dicembre 2027", questo il comunicato del club carioca con cui viene annunciato il nome del nuovo allenatore. Il portoghese prende il posto di Filipe Luis. Jardim è stato l'artefice dell'ultimo momento d'oro del Monaco tra 2014 e 2020, quando fu capace di fermare la monarchia del PSG in Ligue 1 nel 2016-17, arrivando alla semifinale di Champions League persa contro la Juve di Allegri.