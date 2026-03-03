Vlahovic spinge Spalletti: Lucio pronto al rinnovo fino al 2028

Decisiva come il lavoro che il club torinese sta facendo per provare a trattenere Dusan Vlahovic. Certamente una fumata bianca per l'ormai insperato rinnovo del serbo sarebbe accolta come manna dal cielo da Spalletti, che ha bisogno di un centravanti con almeno una quindicina di gol nei piedi e che vorrebbe ricostruire la sua Juve proprio attorno a Dusan. E allora il doppio tavolo - quello riaperto con Vlahovic e quello tra Lucio e la Juve - sia pure non legato, potrebbe sovrapporre clamorosamente le ambizioni bianconere.