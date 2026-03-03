Vlahovic spinge Spalletti: Lucio pronto al rinnovo fino al 2028
Il tecnico bianconero pronto a firmare con o senza Champions: appuntamento a metà marzo
Per ora bisogna accontentarsi di quel che passa il convento, vale a dire di una rincorsa Champions tenuta viva dal gol di Gatti in extremis contro la Roma. Con o senza l'Europa che conta, però, alla guida della Juve nella prossima stagione (e in quella successiva, con ogni probabilità) ci sarà Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha detto sì ed è pronto a rinnovare il proprio contratto. Appuntamento a metà marzo per definire i termini dell'accordo (ad esempio se per una o due stagioni), ma la volontà di andare avanti insieme c'è, ed è decisiva.
Decisiva come il lavoro che il club torinese sta facendo per provare a trattenere Dusan Vlahovic. Certamente una fumata bianca per l'ormai insperato rinnovo del serbo sarebbe accolta come manna dal cielo da Spalletti, che ha bisogno di un centravanti con almeno una quindicina di gol nei piedi e che vorrebbe ricostruire la sua Juve proprio attorno a Dusan. E allora il doppio tavolo - quello riaperto con Vlahovic e quello tra Lucio e la Juve - sia pure non legato, potrebbe sovrapporre clamorosamente le ambizioni bianconere.
Firme a parte, il momento della stagione è delicato e la Juve non può più permettersi passi falsi. Siamo entrati nel vivo della rincorsa Champions. Gatti l'ha tenuta aperta, ora serve però uno scatto decisivo. Magari proprio grazie a Spalletti e al ritorno di Vlahovic.