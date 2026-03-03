MANOVRE BIANCONERE

Vlahovic spinge Spalletti: Lucio pronto al rinnovo fino al 2028

Il tecnico bianconero pronto a firmare con o senza Champions: appuntamento a metà marzo

03 Mar 2026 - 08:38
videovideo

Per ora bisogna accontentarsi di quel che passa il convento, vale a dire di una rincorsa Champions tenuta viva dal gol di Gatti in extremis contro la Roma. Con o senza l'Europa che conta, però, alla guida della Juve nella prossima stagione (e in quella successiva, con ogni probabilità) ci sarà Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha detto sì ed è pronto a rinnovare il proprio contratto. Appuntamento a metà marzo per definire i termini dell'accordo (ad esempio se per una o due stagioni), ma la volontà di andare avanti insieme c'è, ed è decisiva.

Decisiva come il lavoro che il club torinese sta facendo per provare a trattenere Dusan Vlahovic. Certamente una fumata bianca per l'ormai insperato rinnovo del serbo sarebbe accolta come manna dal cielo da Spalletti, che ha bisogno di un centravanti con almeno una quindicina di gol nei piedi e che vorrebbe ricostruire la sua Juve proprio attorno a Dusan. E allora il doppio tavolo - quello riaperto con Vlahovic e quello tra Lucio e la Juve - sia pure non legato, potrebbe sovrapporre clamorosamente le ambizioni bianconere.  

Firme a parte, il momento della stagione è delicato e la Juve non può più permettersi passi falsi. Siamo entrati nel vivo della rincorsa Champions. Gatti l'ha tenuta aperta, ora serve però uno scatto decisivo. Magari proprio grazie a Spalletti e al ritorno di Vlahovic. 

Leggi anche

Vlahovic ascolta la Juve: apertura dopo il primo incontro, il rinnovo ora è possibile

juventus
spalletti
vlahovic

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Juventus

Luciano Spalletti

La Juve spinge ma Spalletti chiede garanzie: cosa chiede per dire sì al rinnovo

Bernardo Silva

Un giocatore top per ruolo: i quattro nomi che la Juve vuole regalare a Spalletti

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

La Juventus blinda McKennie. Ufficiale il rinnovo fino al 2030: "Ha conquistato il cuore dei tifosi"

 Dusan Vlahovic

Juve, chi si rivede: Vlahovic è pronto a tornare in campo, ecco quando

Vlahovic ascolta la Juve: apertura dopo il primo incontro, il rinnovo ora è possibile

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:15
Davide Ancelotti torna al fianco del padre nello staff tecnico del Brasile
18:24
Sassuolo, Carnevali fa il prezzo per Koné e Laurienté: "In estate cederemo qualcuno"
13:08
Milan, Estupinan può lasciare: ci pensa il Bologna ma non solo
11:40
Lucca-Nottingham Forest sembra già finita: verso il ritorno al Napoli
10:05
Calafiori e il richiamo di casa: "Ecco perché vorrei tornare alla Roma"