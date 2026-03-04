Vlahovic ritorna ad allenarsi in gruppo. Possibile convocazione per la partita con il Pisa

Alla Continassa oggi è stato un giorno importante, quello del ritorno in gruppo, per la prima volta dal giorno del suo infortunio, di Dusan Vlahovic, che ha lavorato insieme ai compagni anche se in modo parziale. Un segnale evidente di come la condizione del centravanti serbo sia in netto miglioramento, dopo lo stop risalente allo scorso 29 novembre. A sottolineare la sorta di countdown in vista di un rientro imminente, il suo agente Darko Ristic ha pubblicato su Instagram un'immagine di Vlahovic con alle spalle una clessidra.