Carnesecchi pallino fisso della Juve: ma l'Atalanta fissa un prezzo monstre

La Juventus ha intensificato il pressing su Marco Carnesecchi, con emissari della Continassa avvistati costantemente - praticamente a ogni partita dei bergamaschi - sulle tribune dell'Atalanta per monitorare la crescita di quello che è ormai considerato uno dei migliori portieri della Serie A. Le recenti incertezze legate alle situazioni di Di Gregorio e Perin hanno spinto la dirigenza a cercare un profilo di assoluto spessore per giugno, ma la trattativa si preannuncia come una vera e propria scalata. La "boutique" dell'Atalanta ha già fissato l'asticella a quota 40 milioni di euro: una cifra d'élite per un estremo difensore, che mette in guardia non solo la Juve, ma anche l'Inter e i club esteri pronti a inserirsi in un imminente valzer internazionale di numeri uno. Lo scrive il Corriere dello Sport.