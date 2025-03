La Juve riflette ancora sul futuro di Motta: Tudor e Mancini alla finestra. E si pensa anche all'estate

Tre giorni di riposo per la squadra e Motta, di riflessioni invece per la dirigenza. In casa Juventus i pesanti ko con Atalanta e Fiorentina non sono passati indifferenti, e nonostante le parole rassicuranti di Giuntoli dopo il Franchi, Thiago Motta continua a essere in bilico. Da una parte chi vorrebbe concedere al tecnico italo-brasiliano l'ultima prova d'appello col Genoa, dall'altra chi spinge per un cambio immediato allo scopo di non peggiorare ulteriormente la situazione in campionato (Locatelli e compagni sono quinti a un punto dal quarto posto). Una decisione definitiva non è stata ancora presa: per questo continuano a circolare i nomi di Igor Tudor in prima battuta (come da noi anticipato pochi giorni fa), e a seguire quello di Roberto Mancini come possibili traghettatori fino al termine della stagione.