Juve, offerti 22 milioni per il riscatto di Conceiçao: il Porto ne vuole 25

In attesa di risolvere la questione Vlahovic, per quanto riguarda l'attacco la Juve si sta concentrando su Francisco Conceiçao e Kolo Muani, pedine che hanno già dimostrato di poter essere molto utili alla causa bianconera. Per acquistare a titolo definitivo l'esterno portoghese, Comolli & Co. stanno cercando di tirare sul prezzo da tempo e lentamente si stanno avvicinando all'obiettivo. Al momento la distanza tra domanda e offerta sarebbe solo di tre milioni di euro con i bianconeri pronti a sborsare 22 milioni di euro per il laterale offensivo e il Porto fermo invece a quota 25 milioni.