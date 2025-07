Nico Gonzalez ai saluti: la Juve è pronta ad accettare un'offerta da 30 milioni. Arabi in pole

La Juve è pronta a ricevere un'offerta per Nico Gonzalez e a liberarsi dell'attaccante esterno argentino. La cifra ritenuta congrua per la vendita è intorno ai 30 milioni di euro. I bianconeri, in questo modo, avrebbero la possibilità di aumentare il tesoretto per le prossime mosse di mercato che riguardano proprio il settore in cui di solito gioca Nico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero sta aspettando proposte concrete da parte di squadre saudite, che continuano a seguire con attenzione il giocatore.