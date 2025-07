Juve, caccia grossa a centrocampo: oltre a Ndidi e Bissouma c'è la pista Xhaka

Xhaka sembra essere nella lista dei partenti nel nuovo Bayer, che ha sostituito Xabi Alonso con ten Hag. La cifra per portarlo a Torino si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro. Di sicuro un'operazione più alla portata di quella che porterebbe a Tonali, nome che piace molto in casa bianconera, ma che costerebbe intorno ai 70 milioni. Lo svizzero non è più di primo pelo, ha 32 anni, ma ha acquisito un'esperienza pluriennale ad alto livello, visto che ha giocato con Basilea, Arsenal e Leverkusen, oltre ad aver affrontato mondiali ed europei con la sua Nazionale. In più, sembra proprio interessato a provare un'esperienza differente, dopo quelle in Premier e Bundesliga.