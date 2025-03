Juve, Giuntoli conferma la fiducia a Motta: "Molto dispiaciuti, dobbiamo restare uniti"

"Il progetto Thiago Motta va avanti? Dai momenti di difficoltà si esce tutti insieme - ha ribadito Giuntoli -. Il progetto è iniziato da lontano abbassando i salari e svecchiando la rosa. Dobbiamo pensare al nostro obiettivo primario di entrare in Champions che è ancora alla nostra portata". "Cercheremo di analizzare in maniera lucida quello che è successo nelle ultime due settimane - ha proseguito -. Ci vuole equilibrio, non si può passare dalle stelle alle stalle. Dopo la gara col Verona i media ci davano in corsa per lo scudetto...".