Thiago Motta, il piano per tenersi la Juventus: dal cambio modulo al reintegro di Vlahovic

Thiago però è ben consapevole che la squadra va ripresa mentalmente ancor prima che in campo. Il rapporto con alcuni dei giocatori più importanti sembra davvero ai minimi termini. Ragione per cui il tecnico, affiancato anche da Giuntoli, sta provando con colloqui individuali a entrare in empatia con alcuni di loro. E le "sedute" di recupero non potevano che iniziare dai calciatori che Motta ha individuato come i suoi fedelissimi: Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Michele Di Gregorio, Weston McKennie, Nico Gonzalez. Tanti di loro, al momento, sono partiti per gli impegni con le Nazionali. Non capitan Loca però: l'ex Milan è stato uno di quelli che ha giovato maggiormente dalla "cura" Motta e sembra essersi imposto anche come uno dei leader del nuovo corso bianconero. Recuperare la fiducia di Manuel potrebbe aiutare Motta a riprendere in mano la squadra. Per questo, quando la squadra sarà di nuovo al completo, è probabile che Thiago porti tutti fuori a cena, come già fece prima della partita con l'Inter. In quel caso portò bene, oggi si spera che possa ricompattare il gruppo e far nascere una sorta di patto per la qualificazione in Champions. La prova definitiva al campo, di rientro dalla sosta, in casa contro il Genoa.