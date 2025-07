La Juventus si muove anche a centrocampo: sempre più concreta l'idea Ndidi

La Juventus continua a lavorare sul mercato e non lo fa soltanto in attacco dove proseguono le trattative per Victor Osimhen e Jadon Sancho. Il club bianconero si sarebbe spinto su Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano in forza al Leicester e pronto ad approdare in Italia per una cifra attorno ai 10,5 milioni di euro.