Sia Corriere della Sera che Tuttosport riportano come in Turchia siano convinti che il Galatasaray farà un nuovo tentativo per Calhanoglu ad agosto. L'eventualità di una nuova offerta non è da escludere del tutto ma la riuscita dell'affare è molto difficile: se i giallorossi compreranno Osimhen, difficilmente avranno i 30 milioni richiesti dall'Inter per cedere il centrocampista.