Elkann incontra Scanavino, ma non per l'emergenza Juventus

La situazione è delicata per non dire drammatica. A oggi la Juventus sarebbe fuori dalla prossima Champions League e le conseguenze sportive ed economiche potrebbero essere pesanti. Una prospettiva che a Torino vogliono scongiurare in ogni modo. Scanavino e Giuntoli sono stati chiari con Thiago Motta, ma anche loro devono e dovranno rispondere di quello che dirà il campo. Nei suoi silenzi, John Elkann non è per nulla contento di come sta andando la stagione bianconera, ma per il momento non vuole fare mosse azzardate. L'incontro della proprietà, preannunciato dai media per domani, con l'ad Maurizio Scanavino non verterà sulla crisi juventina, ma tratterà di temi editoriali riguardanti Gedi, la società di cui lo stesso Scanavino è presidente.