Juve, Sancho è più vicino. Nuova offerta al Psg per tenere Kolo Muani

Se per Sancho, dunque, la sensazione è che si possa viaggiare spediti verso la fumata bianca, per la questione Kolo Muani siamo ancora lontani da un via libera vero e proprio. Per questo Comolli ha deciso di dare un'accelerata alla questione e si è spinto a proporre ai campioni d'Europa in carica un prestito oneroso con la promessa di riscatto a 40 milioni tra un anno. Una proposta che il Psg potrebbe adesso prendere seriamente in considerazione.



Risolta la questione attacco, dove però il problema principale è rappresentato da Dusan Vlahovic e dalla ricerca di un accordo che ne favorisca l'addio, la Juve approfondirà il tema centrocampo. Xhaka, nelle scorse settimane accostato al Milan, è un profilo che a Torino considerano realmente interessante. L'età, nel suo caso, è per Tudor un plus, perché lì al centro il tecnico bianconero vuole esperienza. E allora si lavorerà per provare a chiudere l'affare a una cifra considerata sostenibile: a giudicare dalle richieste fatte al Milan, diremmo qualcosa di molto vicino ai 15 milioni.