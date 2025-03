Il super Tonali piace alla Juve: Giuntoli pronto all'assalto, ma serve la Champions

La trattativa, che non sarebbe in ogni caso semplice, è in ogni caso condizionata alla qualificazione della Juve alla prossima Champions. Senza quei soldi i bianconeri dovrebbero ovviamente ridimensionare le ambizioni e non potrebbero tentare l'assalto al club inglese per Tonali. Certamente l'idea intriga, e non poco, il dt della Signora anche se Giuntoli è ben consapevole di dover affrontare due ostacoli non da poco. Innanzitutto Tonali, che in Inghilterra si trova bene ed è stato coccolato dal Newcastle nel difficile periodo di squalifica per via della questione scommesse, è un milanista dichiarato. Per dirla diversamente, non sarebbe semplice convincerlo a "tradire" in qualche modo il club del suo cuore per scegliere una delle rivali storiche. In secondo luogo i Magpies, che hanno pagato il giocatore circa 65 milioni, è probabile che non ne chiedano meno di 80 e che la Juve, di conseguenza, dovrebbe lavorare di fantasia per trovare una formula adatta ad andare a dama nella trattativa o, in alternativa, dovrebbe ricavare dalle cessioni almeno una buona parte di questa cifra.