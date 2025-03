Juve, in caso di tracollo si pensa a Igor Tudor come traghettatore fino a fine stagione

Sette gol subiti e zero fatti in due partite consecutive. La Juve si interroga non solo sulla prossima stagione ma anche su questa. Giuntoli ha confermato la fiducia a Motta ma fino a quando? Di certo, eventualmente, fino a giugno ma solo se non si dovessero ripetere le ultime due prestazioni. In ballo c'è tanto: la qualificazione alla Champions League non vale solo per il prestigio ma garantisce soprattutto quelle entrate economiche fondamentali per mantenere i bianconeri a certi livelli.