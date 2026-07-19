MANOVRE BIANCONERE

La Juve oltre Kolo Muani: idea Richarlison e non si molla Pellegrino

I parigini continuano a chiedere oltre 45 milioni per l'attaccante francese e la Signora valuta alternativa: il brasiliano degli Spurs, in scadenza 2027, potrebbe essere un'occasione

19 Lug 2026 - 09:58
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Non si vive solo di Kolo Muani. La Juventus han ben chiare le priorità indicate da Luciano Spalletti per questo mercato: la punta e il portiere, poi via ai ritocchi qua e là, con un occhio di riguardo per il centrocampo. Per questo l'operato di Giovanni Carenvali fin ora si è concentrato principalmente su un nome, quello del francese del Psg. Per riportare Kolo Muani a Torino però la via è più stretta di quello che l'ex ad del Sassuolo sperava: i parigini chiedono più di 45 milioni per liberare definitivamente l'attaccante. Una richiesta alta, difficile da abbassare anche a causa dei rapporti tra le due società: i francesi non avevano apprezzato il comportamento dei bianconeri la scorsa estate, quando il tira e molla per Kolo andò avanti per settimane prima di finire in un nulla di fatto e il prestito ponte al Tottenham.

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Idea Richarlison

 E proprio sugli esuberi degli Spurs è caduto l'occhio di Carnevali. Viste le difficoltà nella trattativa con il Psg, il nuovo dirigente bianconero starebbe sondando il mercato alla ricerca di nuove opportunità per l'attacco. Un identikit che ha portato al profilo di Richarlison. Il brasiliano degli Spurs ha un solo anno di contratto rimasto e per De Zerbi non è un intoccabile: potrebbe essere una soluzione low cost rispetto a Kolo Muani: con 25/30 milioni si può chiudere. L'ex Everton, tra l'altro, arriva anche da una stagione tutto sommato positiva a livello realizzativo: 11 gol e 4 assisti in Premier in meno di 2mila minuti in campo. Non un brutto biglietto da visita.

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Avanti Pellegrino

 Nel casting per la punta da non perdere di vista c'è anche Mateo Pellegrino. La Juve sta flirtando da tempo con l'ariete argentino e sembrerebbe pronta a intavolare il discorso anche con il Parma. Gli emiliani però partono da una richiesta intorno ai 30/35 milioni per il loro bomber: nel caso la Juve decida di andare avanti su questo obiettivo, anche qui ci sarà da limare qualcosa sul prezzo del cartellino. Nessun problema invece lato ingaggio, con un accordo di massima già raggiunto con gli agenti del classe 2001 che nella scorsa stagione ha sfiorato la doppia cifra in Serie A: 9 gol in poco meno di 3mila minuti in campo. Con l'arrivo già chiuso di Ekhator e una serie di trattative intavolate la sensazione chiara è che la Juve abbia in mente di rivoluzionare il reparto offensivo: il numero di acquisti passerà anche dalle uscite di Openda e David, entrambi considerati cedibili. 

Basilea-Juventus, le immagini del match

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