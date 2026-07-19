La Juve oltre Kolo Muani: idea Richarlison e non si molla Pellegrino

E proprio sugli esuberi degli Spurs è caduto l'occhio di Carnevali. Viste le difficoltà nella trattativa con il Psg, il nuovo dirigente bianconero starebbe sondando il mercato alla ricerca di nuove opportunità per l'attacco. Un identikit che ha portato al profilo di Richarlison. Il brasiliano degli Spurs ha un solo anno di contratto rimasto e per De Zerbi non è un intoccabile: potrebbe essere una soluzione low cost rispetto a Kolo Muani: con 25/30 milioni si può chiudere. L'ex Everton, tra l'altro, arriva anche da una stagione tutto sommato positiva a livello realizzativo: 11 gol e 4 assisti in Premier in meno di 2mila minuti in campo. Non un brutto biglietto da visita.