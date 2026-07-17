Futuro incerto per Vlahovic: il nodo ingaggio, il Besiktas e l'ipotesi ritorno alla Juve

Tra le prime squadre a mostrare interesse per l'ex numero 9 della Juventus c'è stato - soprattutto - il Besiktas di Vincenzo Italiano, che riabbraccerebbe volentieri Vlahovic dopo la splendida parentesi passata insieme alla Fiorentina. L'offerta da 8 milioni di euro netti a stagione, però, non soddisfa pienamente le ambizioni del centravanti serbo, con il club turco che si sta muoverndo in maniera diversa. Infatti, pochi giorni fa il Besiktas ha acquistato Leandro Trossard dall'Arsenal, con l'ala belga che ha firmato un contratto da circa 8 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, nelle ultime ore si sta facendo sempre più viva l'ipotesi di vedere Mohamed Salah a Istanbul. Secondo i media turchi, nonostante l'iniziale richiesta di 15 milioni di euro a stagione, le parti avrebbero trovato un'intesa di massima sull'ingaggio con l'avvocato di Salah che sta discutendo i dettagli legati alla durata del contratto e ai diritti d'immagine. Ultima, ma non meno importante, è la possibilità di vedere alla coorte di Italiano anche Mauro Icardi. Fresco di addio al Galatasaray, nelle ultime ore l'ex attaccante dell'Inter sarebbe stato offerto al Besiktas: un acquisto che potrebbe chiudere definitivamente le porte a Vlahovic.