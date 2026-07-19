Napoli, Zerbin vicino all'addio: trattativa avviata con il Frosinone

Alessio Zerbin potrebbe lasciare definitivamente il Napoli in questa sessione di mercato. Rientrato dal prestito alla Cremonese, l'esterno non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e il club starebbe pensando di cederlo a titolo definitivo per provare a sfoltire ulteriormente la rosa. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il classe '99 sarebbe nel mirino del Frosinone, alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. Le due società sono già al lavoro per provare a chiudere l'operazione nel giro di qualche settimana. Nel caso in cui si arrivasse a un accordo, per Zerbin si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già giocato al Frosinone nella stagione 2021/22 collezionando 9 gol e 3 assist in Serie B.