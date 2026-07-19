Conte sul futuro: "Ora attendo sviluppi"

19 Lug 2026 - 19:00
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"Adesso sto bene e sono molto sereno, aver fatto due splendide annate mi ha riempito molto a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo". Così Antonio Conte, ospite negli studi di Dazn per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, torna sul suo addio al Napoli. "Ora mi sto godendo la famiglia e le vacanze. Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico, e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare", ha aggiunto.

"Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l'anno", ha detto Conte.

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