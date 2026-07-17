L'INTRECCIO

Juve, può riaccendersi la pista Frattesi: serve l'addio di Thuram. Si scalda la pista Pellegrino, contatti in corso

L'interista è un pallino di Carnevali che cerca l'intesa col Parma per l'attaccante argentino

17 Lug 2026 - 18:34
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Khéphren Thuram non è più tra gli incedibili in casa Juventus. I bianconeri devono finanziare il mercato in entrata e sono pronti a rinunciare al centrocampista francese che piace alla Roma di Gasperini. Arrivato due anni fa dal Nizza, il centrocampista è sul mercato: si aspettano offerte per il 25enne costato circa 20 milioni di euro nel 2024. Con l'eventuale uscita di Thuram ecco che potrebbe tornare di moda il profilo di Davide Frattesi, più volte accostato alla Vecchia Signora e molto gradito a Carnevali.

I due hanno lavorato insieme al Sassuolo e l'ad farebbe di tutto per riaverlo a Torino: servono i giusti incastri, con l'ex Roma che non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria per avere più spazio. Certo, trattare con l'Inter non sarà facile dato che i nerazzurri chiedono circa 25 milioni di euro per privarsi della mezz'ala. Restando in ottica metà campo, la Juventus non smette di seguire Frank Kessie per il quale resta il problema relativo all'ingaggio. L'ex Milan è svincolato e chiede uno stipendio elevato per riabbracciare la Serie A.

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Capitolo attacco: se Spalletti non ha chiuso definitivamente la porta a Vlahovic, Massara sta provando ad accelerare per assicurarsi Mateo Pellegrino, attaccante 24enne del Parma. I contatti con i ducali sono costanti: i bianconeri vogliono raggiungere l'intesa al più presto per assicurarsi l'argentino che è seguito anche in Premier League. Nelle prossime ore sono attese novità importanti.   

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