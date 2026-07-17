Juve, può riaccendersi la pista Frattesi: serve l'addio di Thuram. Si scalda la pista Pellegrino, contatti in corso

I due hanno lavorato insieme al Sassuolo e l'ad farebbe di tutto per riaverlo a Torino: servono i giusti incastri, con l'ex Roma che non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria per avere più spazio. Certo, trattare con l'Inter non sarà facile dato che i nerazzurri chiedono circa 25 milioni di euro per privarsi della mezz'ala. Restando in ottica metà campo, la Juventus non smette di seguire Frank Kessie per il quale resta il problema relativo all'ingaggio. L'ex Milan è svincolato e chiede uno stipendio elevato per riabbracciare la Serie A.