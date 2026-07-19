Juventus, nuova alternativa al Dibu: è De Gea

La Juventus sta intensificando la caccia a un portiere di spessore internazionale e a un centravanti di peso per completare la rosa dopo gli arrivi di Ekhator e Celik, focalizzando le proprie attenzioni rispettivamente su Emiliano Martinez e Randal Kolo Muani. La priorità assoluta di Spalletti rimane l'innesto tra i pali, dove la società bianconera sta entrando nel vivo della trattativa con l'Aston Villa per il numero uno argentino, che ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in Serie A; qualora l'operazione non dovesse sbloccarsi post-finale mondiale, l'alternativa concreta resta David de Gea della Fiorentina, sebbene il club viola consideri lo spagnolo incedibile. Lo scrive Calciomercato.com.