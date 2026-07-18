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Spalletti: "Sono soddisfatto, segnali positivi da Douglas Luiz. Di Gregorio? Stiamo cercando un portiere sul mercato"

Il tecnico bianconero dopo il pari col Basilea: "Spero che Ekhator non si sia fatto nulla di male"

18 Lug 2026 - 18:31
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Il pari nella prima amichevole stagionale al cospetto del Basilea non ha deluso Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. "Sono molto soddisfatto - l'analisi dell'allenatore toscano al novantesimo -. I ragazzi hanno fatto vedere delle belle trame di gioco nonostante le doppie sedute di questa prima settimana. C’è stata però anche un po’ di imprecisione in alcuni momenti, soprattutto nelle scelte più importanti. sono molto contento di quello che hanno espresso e della serietà che ho visto in questa settimana".

Il focus poi si sposta sui singoli, a cominciare da Ekhator che è stato costretto a uscire per infortunio: "Difficile valutare la sua partita, all'inizio si è innervosito e poi si è fermato per l'infortunio. Speriamo non sia nulla di grave. Douglas Luiz? Ha qualità, mi ha dato dei segnali positivi. Mi aspetto, però, che qualche volta alzi i giri del motore, che faccia quel volume di gioco che tipico dei calciatori completi". La battuta finale è su Di Gregorio, titolare oggi ma in uscita: "Vogliamo avere competizione in tutti i ruoli, è vero che stiamo cercando un portiere".

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