Spalletti: "Sono soddisfatto, segnali positivi da Douglas Luiz. Di Gregorio? Stiamo cercando un portiere sul mercato"

Il focus poi si sposta sui singoli, a cominciare da Ekhator che è stato costretto a uscire per infortunio: "Difficile valutare la sua partita, all'inizio si è innervosito e poi si è fermato per l'infortunio. Speriamo non sia nulla di grave. Douglas Luiz? Ha qualità, mi ha dato dei segnali positivi. Mi aspetto, però, che qualche volta alzi i giri del motore, che faccia quel volume di gioco che tipico dei calciatori completi". La battuta finale è su Di Gregorio, titolare oggi ma in uscita: "Vogliamo avere competizione in tutti i ruoli, è vero che stiamo cercando un portiere".