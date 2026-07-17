MANOVRE BIANCONERE

La Juve tenta Pellegrini dopo il colpo Celik: Massara prepara il doppio sgarbo alla "sua" Roma

Il centrocampista è svincolato e non si sblocca la trattativa coi giallorossi per il nuovo contratto, bianconeri pronti ad approfittarne con l'ex direttore sportivo

17 Lug 2026 - 09:16
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Frederic Massara guarda alla "sua" Roma, lasciata da poche settimane dopo la terza parentesi come dirigente giallorosso, per plasmare la nuova Juventus. L'avventura del nuovo direttore dell'area tecnica bianconera è iniziata con il colpo lampo relativo a Celik, soffiato in pochi giorni al club capitolino e alla concorrenza, ma lo sgarbo alla sua ex società potrebbe diventare doppio

Nel mirino della Vecchia Signora è infatti entrato anche Lorenzo Pellegrini, per anni capitano della Roma, da cui è rimasto svincolato lo scorso 30 giugno. Massara prova a tentare il centrocampista, da sempre legato ai giallorossi con cui nel frattempo prosegue la trattativa per un possibile nuovo accordo. 

Pellegrini ha dato la propria disponibilità a dimezzarsi l'ingaggio fino a 3 milioni di euro netti a stagione, ma il vero nodo tra il 30enne e la Roma è legato alla durata dell'accordo: biennale, biennale con opzione o triennale? 

In queste discussioni prova a infilarsi la Juventus, per regalare a Spalletti il trequartista richiesto, soprattutto dopo che la strada per Brahim Diaz (Real Madrid) rischia di farsi tortuosa e Nicolò Zaniolo (Udinese) è tentato dall'approccio del Milan. Quella per Pellegrini sarebbe una trattativa separata da quelle del centrocampo, per cui proseguono i contatti per un altro svincolato come Kessié. 

Lorenzo ha ricevuto la proposta bianconera e la sta valutando, presto darà una risposta. Non è un mistero che la sua priorità, professionale e come scelta di vita, sia quella di restare potenzialmente "a vita" in giallorosso. Massara però si muove bene, forte del rapporto col giocatore consolidato nella Capitale, e tenta il calciatore.

Aria tesa a Trigoria dopo l'affare Juve-Celik: Gasperini è già infuriato per aver perso il difensore turco; l'eventuale addio del centrocampista, utile per le rotazioni anche in vista del triplo impegno Serie A-Coppa Italia-Champions League, potrebbe rendere ancora più infuocato il clima intorno al mercato della Roma.

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