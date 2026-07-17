La Juve tenta Pellegrini dopo il colpo Celik: Massara prepara il doppio sgarbo alla "sua" Roma
Il centrocampista è svincolato e non si sblocca la trattativa coi giallorossi per il nuovo contratto, bianconeri pronti ad approfittarne con l'ex direttore sportivo
Frederic Massara guarda alla "sua" Roma, lasciata da poche settimane dopo la terza parentesi come dirigente giallorosso, per plasmare la nuova Juventus. L'avventura del nuovo direttore dell'area tecnica bianconera è iniziata con il colpo lampo relativo a Celik, soffiato in pochi giorni al club capitolino e alla concorrenza, ma lo sgarbo alla sua ex società potrebbe diventare doppio.
Nel mirino della Vecchia Signora è infatti entrato anche Lorenzo Pellegrini, per anni capitano della Roma, da cui è rimasto svincolato lo scorso 30 giugno. Massara prova a tentare il centrocampista, da sempre legato ai giallorossi con cui nel frattempo prosegue la trattativa per un possibile nuovo accordo.
Pellegrini ha dato la propria disponibilità a dimezzarsi l'ingaggio fino a 3 milioni di euro netti a stagione, ma il vero nodo tra il 30enne e la Roma è legato alla durata dell'accordo: biennale, biennale con opzione o triennale?
In queste discussioni prova a infilarsi la Juventus, per regalare a Spalletti il trequartista richiesto, soprattutto dopo che la strada per Brahim Diaz (Real Madrid) rischia di farsi tortuosa e Nicolò Zaniolo (Udinese) è tentato dall'approccio del Milan. Quella per Pellegrini sarebbe una trattativa separata da quelle del centrocampo, per cui proseguono i contatti per un altro svincolato come Kessié.
Lorenzo ha ricevuto la proposta bianconera e la sta valutando, presto darà una risposta. Non è un mistero che la sua priorità, professionale e come scelta di vita, sia quella di restare potenzialmente "a vita" in giallorosso. Massara però si muove bene, forte del rapporto col giocatore consolidato nella Capitale, e tenta il calciatore.
Aria tesa a Trigoria dopo l'affare Juve-Celik: Gasperini è già infuriato per aver perso il difensore turco; l'eventuale addio del centrocampista, utile per le rotazioni anche in vista del triplo impegno Serie A-Coppa Italia-Champions League, potrebbe rendere ancora più infuocato il clima intorno al mercato della Roma.