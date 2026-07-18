Juve: segnare un gol è un problema serio, a Spalletti serve un centravanti

Spalletti ha provato tutto quello che poteva provare. È partito con un attacco che prevedeva Ekhator come punta vertice, segno che ha molta fiducia nel ragazzo arrivato dal Genoa. Alle sue spalle altro potenziale offensivo con Zhegrova esterno a destra, Adzic trequartista e Boga sulla sinistra. Ma l'idea di vedere all'opera Ekhator è durata poco, meno di mezz'ora, a causa di un infortunio muscolare che verosimilmente comprometterà una buona parte della preparazione. Quasi una maledizione. Al suo posto è entrato Openda, che è ancora il giocatore conosciuto durante la scorsa stagione, svogliato e scarsamente incisivo. Nel secondo tempo, Spalletti ha buttato dentro tutti gli attaccanti che ha a disposizione (ovviamente Jonathan David è ancora in vacanza dopo aver giocato i Mondiali con il Canada): dentro Milik come punta centrale, poi giovani Oboavwoduo e Licina, mantenendo Openda al suo posto. Risultato: ancora zero gol, sconfitta evitata solo grazie a un rigore parato da Perin.