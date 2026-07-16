MANOVRE BIANCONERE

Juve, preso lo svincolato Celik: il turco ha firmato un contratto di tre anni

Colpo dei bianconeri che si assicurano l'esterno turco il cui contratto con la Roma era scaduto a giugno

16 Lug 2026 - 21:36
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La Juve ha preso Zeki Celik. Il terzino turco, ufficialmente svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal trovare un nuovo accordo per prolungare la sua avventura in giallorosso, ma il blitz dei bianconeri ha scompaginato le carte e beffato il club capitolino. "Juventus Football Club S.p.A. - questo il comunicato dei bianconeri - comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".

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IL COMUNICATO UFFICIALE
Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L'esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità. Il suo percorso è proseguito nel 2022 con il trasferimento alla Roma, esperienza che gli ha permesso di misurarsi con i ritmi della Serie A, consolidando al contempo il suo ruolo di pilastro della nazionale turca della quale ha vestito anche la fascia da capitano. Benvenuto alla Juventus, Zeki!

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