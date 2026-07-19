Milan, sondaggio del Chelsea per Leao: la posizione del calciatore

Terminato il Mondiale, Rafa Leao si sta godendo le vacanze in attesa di definire il suo futuro. I rossoneri lo hanno messo nel mercato, e secondo Sportitalia nelle scorse ore anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il portoghese. Prima dei Blues anche Galatasaray e Fenerbahce si erano mostrati interessati all'ex Lille. Il calciatore, che fino a poco fa non aveva intenzione di prendere in considerazione le offerte dei turchi, sembra aver cambiato idea a patto che l'ingaggio sia elevato.