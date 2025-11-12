Juve, è di nuovo rivoluzione: Vlahovic in bilico, il rinnovo di Yildiz è in stand-by

E, a proposito di rinnovi, anche quello di Kenan Yildiz al momento resta bloccato. Nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti tra Comolli e l'entourage del calciatore ma per il momento il lieto fine non è scontato come sembrava fino a qualche settimana fa. Attualmente, l'accordo tra la Juventus e l'attaccante turco è fino al 2029 e l'obiettivo è quello di prolungarlo fino al 2030 con conseguente aumento dell'ingaggio: al momento Yildiz guadagna 1,7 milioni di euro e punta ad arrivare a una cifra simile a quella percepita da David, circa 6 milioni di euro. Tra la domanda e l'offerta, però, sembra ballare circa 1 milione di euro annuale, motivo per il quale i colloqui sono stati momentaneamente sospesi e potrebbero riprendere più avanti nel tempo. Non è da escludere un intervento in prima persona da parte di John Elkann, da sempre grande estimatore dell'attaccante ex Bayern Monaco, che nell'ultimo complicato periodo ha messo davanti a tutto la squadra nonostante un ginocchio infiammato e bisognoso di riposo. Un atteggiamento che è piaciuto molto alla società e che potrebbe essere determinante anche in fase di rinnovo.