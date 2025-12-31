La Fifa esclude il Botafogo da tre sessioni del mercato

Il club brasiliano del Botafogo è stato colpito da un divieto di trasferimento da parte della Fifa, entrato in vigore oggi, a causa di un debito relativo alla cessione di Thiago Almada. Campione del Mondo con l'Argentina nel 2022, Almada, 24 anni, attualmente gioca nell'Atlético Madrid. Il Botafogo lo ha ingaggiato nel 2024, quando giocava per l'Atlanta United, una franchigia della MLS nordamericana. Ha vinto il campionato brasiliano e la Copa Libertadores con il club di Rio de Janeiro, che lo ha poi ceduto in prestito al Lione nel gennaio 2025, prima di venderlo all'Atlético a luglio. Ma l'Atlanta United ha presentato un reclamo alla FIFA, chiedendo 21 milioni di dollari di commissioni di trasferimento non pagate e dovute dal Botafogo, acquisito nel 2022 dal magnate americano John Textor. La Fifa ha quindi deciso di sanzionare il club brasiliano con un divieto di trasferimento per le prossime tre sessioni di calciomercato, secondo quanto riportato dal sito web della Fifa.