Mercato
juventus
MANOVRE BIANCONERE

Frattesi, Cancelo e... Brozovic: quando il mercato Juve si incontra e si scontra con l'Inter

I bianconeri lavorano a centrocampo tra ipotesi suggestive, scommesse e possibili clamorosi scenari

di Redazione
31 Dic 2025 - 10:41

La Juve lavora sul centrocampo e sugli esterni, in entrata almeno. Certo, ci sono state e continueranno a esserci per tutto il prossimo mese voci, contatti, trattative anche per altri 'reparti', anche in uscita. Vedasi la situazione di Gatti, a tal proposito, giusto per fare un esempio. O ancora Perin. Così Adzic. Ma se ci concentriamo sui possibili ingressi bisogna concentrarsi su due suggestive ipotesi "di ritorno" a cui aggiungere un'idea che continua a stuzzicare Spalletti. Anche se, chiudiamo il preambolo, l'obiettivo principale resta ancora e sempre uno soltanto.

Allora, le ipotesi suggestive: Cancelo e Chiesa. Per il portoghese più che altro c'è la volontà di ostacolare l'Inter che sul giocatore dell'Al Hilal si è mossa concretamente nelle ultime ore. Ma non è da escludere un affondo più deciso nei prossimi giorni. Per l'azzurro, invece, si può far leva sul poco spazio che sta trovando a Liverpool: ma i margini, anche per un prestito, sono risicati.

L'idea che stuzzica invece il tecnico bianconero è quella che porta a Brozovic. L'ex Inter, che proprio grazie a un'intuizione di Spalletti si trasformò in uno dei migliori registi nel panorama europeo, compirà 33 anni il prossimo mese, e sta valutando un possibile ritorno nel Vecchio Continente: non ha ancora accettato l'offerta di rinnovo dell'Al-Nassr, il che lascia aperta la porta a un trasferimento. L'ingaggio percepito dal giocatore in Arabia Saudita (oltre 25 milioni di euro a stagione) rappresenta il principale scoglio per il trasferimento. Per un ritorno in Serie A, Brozovic dovrebbe quindi accettare una significativa riduzione dello stipendio.

L'obiettivo dichiarato, pur con caratteristiche completamente diverse dal croato, è Frattesi. Questo è noto, così come è nota la distanza tra il club bianconero e l'Inter che valuta l'ex Sassuolo non meno di 35 milioni di euro. La partita si gioca sulla possibile formula dell'operazione: un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Un altro nome emerso nelle ultime ore è quello di Guido Rodriguez, esperto argentino finito ai margini nel West Ham. Non è il candidato numero uno, ma piace e potrebbe trasferirsi con un'operazione a basso costo se non addirittura in prestito secco.

juventus
spalletti
brozovic
cancelo
frattesi

Frattesi, Cancelo e... Brozovic: quando il mercato Juve si incontra e si scontra con l'Inter

